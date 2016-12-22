Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине»

Заявление Будапешта о блокировке любых шагов по дальнейшей евроинтеграции Украины связаны с грядущими парламентскими выборами в Венгрии и попыткой отвлечь внимание от проблем с Европейским союзом. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
«Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году», — уверен Елисеев. По его мнению, заявление венгерских властей также связано с тем, что Будапешт «хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов».
Киеву необходимо действовать взвешенно и спокойно, считает Елисеев. «Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать», — подчеркнул он.
Политик добавил, что Украина готова к двусторонним консультациям. «Мы готовы привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает, как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны», — сказал он.
О том, что Венгрия будет блокировать любые шаги по дальнейшей евроинтерграции Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 сентября. На сайте министерства отмечалось, что венгерские власти намерены при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах.
Такое заявление Будапешт сделал в ответ новый закон об образовании, который подписал украинский президент Петр Порошенко. По мнению Сийярто, решение Порошенко — «стыд и позор», поскольку ущемляет права меньшинств на получение образования на родном языке. Подписав закон, Порошенко «сделал огромный шаг в обратном от Европы направлении», подчеркнул министр. Он добавил, что теперь о европейской Украине «можно забыть».
Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября. «Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство», — заявил глава государства, отметив, что принятие документа позволит провести на Украине глубокую и всеобъемлющую реформу образования.
Программа среднего образования в стране будет рассчитана на 12 лет, а директора школ будут назначаться по конкурсу. В законе указывается, что «языком образовательного процесса» становится украинский. Представители национальных меньшинств могут обучаться в переходный период на родном языке, однако в дошкольных учреждениях и в начальных классах количество предметов на украинском языке должно постепенно увеличиваться. С 2020 года обучение будет проводиться на украинском языке.