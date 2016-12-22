Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине»

Заявление Будапешта о блокировке любых шагов по дальнейшей евроинтеграции Украины связаны с грядущими парламентскими выборами в Венгрии и попыткой отвлечь внимание от проблем с Европейским союзом. Об этом в эфире «Радио Свобода» ​заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году», — уверен Елисеев. По его мнению, заявление венгерских властей также связано с тем, что Будапешт «хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов».

Киеву необходимо действовать взвешенно и спокойно, считает Елисеев. «Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Украина готова к двусторонним консультациям. «Мы готовы привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает, как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны», — сказал он.

О том, что Венгрия будет блокировать любые шаги по дальнейшей евроинтерграции Украины, заявил ​министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 сентября. На сайте министерства отмечалось, что венгерские власти намерены при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах.

Такое заявление Будапешт сделал в ответ новый закон об образовании, который подписал украинский президент Петр Порошенко. По мнению Сийярто, решение Порошенко — «стыд и позор», поскольку ущемляет права меньшинств на получение образования на родном языке. Подписав закон, Порошенко «сделал огромный шаг в обратном от Европы направлении», подчеркнул министр. Он добавил, что теперь о европейской Украине «можно забыть».

Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября. «Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство», — заявил глава государства, отметив, что принятие документа позволит провести на Украине глубокую и всеобъемлющую реформу образования.

Программа среднего образования в стране будет рассчитана на 12 лет, а директора школ будут назначаться по конкурсу. В законе указывается, что «языком образовательного процесса» становится украинский. Представители национальных меньшинств могут обучаться в переходный период на родном языке, однако в дошкольных учреждениях и в начальных классах количество предметов на украинском языке должно постепенно увеличиваться. С 2020 года обучение будет проводиться на украинском языке.