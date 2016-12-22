Рейсы «ВИМ-Авиа» перенесли в аэропорт Внуково

Минтранс заявил о переводе всех рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорт Внуково. Об этом говорится на сайте министерства.

«Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании «ВИМ-Авиа» с начала сегодняшних суток». — сказано в сообщении. В министерстве уточнили, что в течение двух дней будет согласована сетка расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа».

Совладелец Внуково Виталий Ванцев заявил ТАСС, что вся деятельность «ВИМ-Авиа» будет вестись из аэропорта до тех пор, пока все пассажиры компании не будут развезены.

В Ростуризме для возвращения пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа был открыт специальный штаб. В ведомстве пояснили, что клиенты авиакомпании уже не смогут воспользоваться своими обратными билетами. По информации на 25 сентября, авиакомпания отправила за рубеж своих клиентов по 16 международным маршрутам.

Ранее базовым аэропортом «ВИМ-Авиа» был Домодедово. Как сообщала газета «Ведомости», аэропорт отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты топливом из-за многочисленных задержек рейсов. По данным газеты, в общей сложности «ВИМ-Авиа» должна Домодедово около 500 млн руб.

Информация о проблемах «ВИМ-Авиа» появилась 22 сентября. Из Домодедово стали задерживаться десятки рейсов компании. Причиной Росавиация назвала «неурегулированную» задолженность перед топливно-заправочными организациями.