Bloomberg оценил объем IPO «Обувь России» в 6,9 млрд руб.

В результате первичного размещения акций ретейлер «Обувь России» намерен получить порядка $120 млн (порядка 6,9 млрд руб). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника, на биржу может быть выставлено до 40% акций компании. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что на бирже компания разместит порядка 25% акций.

Как стало известно ранее, «Обувь России» намерена выйти на IPO в октябре. Размещение акций компания планирует совершить на Московской бирже.

Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России. В начале августа долю в компании приобрел владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Он купил 24,99% акций.