Путин и Эрдоган обсудили итоги переговоров в Астане по Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время телефонного разговора обсудили итоги очередного раунда переговоров в Астане по Сирии и референдуму о независимости Иракского Курдистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В сообщении указывается, что лидеры России и Турции договорились «продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября».

Лидеры России и Турции также посчитали важным продолжать координацию действий двух стран на этой территории. Во время разговора Путин и Эрдоган отметили, что создание четырех зон деэскалации в Сирии «открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны».

Эрдоган 23 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция, Иран и Россия намерены совместно поддерживать сирийские зоны деэскалации. В частности, Стамбул планирует отправить войска в северный район города Идлиба в рамках соглашения о зонах деэскалации.