Путин и Эрдоган обсудили итоги переговоров в Астане по Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время телефонного разговора обсудили итоги очередного раунда переговоров в Астане по Сирии и референдуму о независимости Иракского Курдистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В сообщении указывается, что лидеры России и Турции договорились «продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября».
Лидеры России и Турции также посчитали важным продолжать координацию действий двух стран на этой территории. Во время разговора Путин и Эрдоган отметили, что создание четырех зон деэскалации в Сирии «открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны».
Эрдоган 23 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция, Иран и Россия намерены совместно поддерживать сирийские зоны деэскалации. В частности, Стамбул планирует отправить войска в северный район города Идлиба в рамках соглашения о зонах деэскалации.Создание четырех зон деэскалации в Сирии было окончательно согласовано 15 сентября по итогам очередных переговоров в Астане. Зоны будут созданы на первоначальный срок в шесть месяцев, в дальнейшем срок может быть автоматически продлен. Зоны будут находиться в Восточной Гуте, в районах на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб, а также в районах провинций Латакия, Хама и Алеппо.