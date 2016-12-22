Более 60% американцев заявили о недоверии решениям Трампа по поводу КНДР

Более 62% опрошенных граждан США не доверяют решениям президента Дональда Трампа относительно его политики по отношению к КНДР, об этом говорится в совместном исследовании ​The Washington Post и ABC News.

По этим данным, 62% американцев заявили, что Трамп не в состоянии принимать правильные решения в вопросе отношений с Северной Кореей. Об обратном заявили 37% опрошенных. При этом 72% заявили, что американское правительство в целом вполне способно действовать верно в отношении вопросов, связанных с КНДР.

По словам 76% американцев, США в отношении Северной Кореи стоит действовать более жестко. При этом за прекращение совместных учений США и Южной Кореи выступили 43% опрошенных, 39% — поддержали воздушные удары по КНДР, а 32% заявили, что воздействовать на Пхеньян нужно с помощью финансовых мер.

Говоря о характере возможного военного удара США по КНДР, 67% американцев сказали, что это может быть лишь ответным шагом на атаку Северной Кореи. Если же США нанесут упреждающий удар по КНДР, это приведет к войне, считают 82% респондентов, 69% заявили, что такая политика крайне рискованна.

21 сентября Трамп ввел новые экономические ограничения в отношении КНДР, а также стран и компаний, которые сотрудничают с этой страной. «Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности», — заявил американский глава, комментируя свое решение.

До этого, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что США могут «полностью уничтожить» КНДР. Однако американский лидер подчеркнул, что США будут вынуждены прибегнуть к таким мерам, если Пхеньян продолжит свои угрозы. Северо-корейский лидер Ким Чен Ын в ответ на это назвал Трампа «безумным мошенником».

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что США не будут наносить военный удар по КНДР — это невозможно, потому что Северная Корея располагает ядерным оружием. «По [Северной] Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы», — заявил Лавров.