СМИ узнали об использовании зятем Трампа личной почты в Белом доме

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использовал личный почтовый аккаунт для служебной переписки в Белом доме. Об этом сообщает Politico по итогам журналистского расследования.

Как выяснило издание, Кушнер создал персональный почтовый аккаунт в декабре 2016 года и с тех пор использовал его для обсуждения с другими высокопоставленными чиновниками Белого дома вопросов государственной важности. В частности, он переписывался об освещении политики администрации президента США в СМИ, о планировании мероприятий и о других важных вопросах. Об этом изданию рассказали четыре источника, близко знакомых с перепиской Кушнера. Politico ознакомилось с более чем 20 электронными письмами и подтвердило их подлинность.

Использование Кушнером личной почты для обсуждения государственных дел подтвердила его юрист Эбби Ловелл.По ее словам, она использовалась в ущерб официальному аккаунту в Белом доме его коллегами и самим Кушнером для обмена сообщениями об освещении СМИ тех или иных вопросов.«Около 100 исходящих и входящих электронных писем были посланы или получены с января по август посредством личного аккаунта Кушнера», — заявила она.

В число тех, с кем переписывался Кушнер, входили бывший руководитель аппарата администрации президента Райнс Прибус, бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, главный экономический советник президента Гэри Кон и другие высокопоставленные представители Белого дома.

В августе Дональд Трамп заявил, что считает виновником утечек информации из Белого дома Стива Бэннона. 18 августа Бэннон был уволен Трампом с поста своего советника по стратегическим вопросам.