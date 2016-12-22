Пятничные рейсы «ВИМ-Авиа» прибыли в Благовещенск

Рейсы авиакомпании «ВИМ- Авиа» из московского аэропорта Домодедово, которые должны были вылететь в пятницу в Благовещенск и Магадан, прибыли в пункты назначения в ночь на воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

По данным агентства, вылет рейса 181/182 из аэропорта Благовещенска обратно в Домодедово планируется «в ближайшее время», в Магадане рейс 197/198 прилетел в аэропорт в 7:46 (1:46 мск) и планируется к вылету в обратно в столицу на 11:45 воскресенья (24 сентября).

Как сообщал РБК, в столичном аэропорту Домодедово было задержано свыше 10 рейсов «ВИМ-Авиа» с вечера 22 сентября. В их числе были рейсы по России — в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи и Краснодар, а также задержки по международным маршрутам в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

Как пояснили позднее в Росавации, задержки были связаны с «не урегулированной» задолженностью авиакомпании перед топливно-заправочными организациями. В результате провести доследственную проверку по факту задержки рейсов «ВИМ-Авиа» поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.