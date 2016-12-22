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Китай заявил об ограничении экспорта нефтепродуктов в КНДР
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Китай заявил об ограничении экспорта нефтепродуктов в КНДР
Политика, 07:01
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Китай заявил об ограничении экспорта нефтепродуктов в КНДР

Министерство торговли КНР сообщило о введении ограничений на экспорт нефтепродуктов в Северную Корею с 1 октября 2017 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Также с 11 декабря 2017 года будет введен полный запрет на импорт текстильной продукции из Китая в КНДР. Кроме того, начиная с 23 сентября, Китай вводит запрет на поставки конденсаторного масла и сжиженного природного газа в Северную Корею. Такие меры были приняты КНР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН № 2375.

СБ ООН 11 сентября единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на очередной запуск баллистической ракеты. Ограничения коснутся импорта нефти в КНДР и экспорта текстильной продукции. Кроме того, санкции предписывали прекратить дополнительные контакты КНДР с иностранными рабочими, остановить контрабанду и совместные проекты Северной Кореи с другими странами. Также были введены санкции против ряда чиновников КНДР. В Пхеньяне подвергли критике решение СБ ООН и призывали распустить орган.

В конце августа Пекин ввел запрет для граждан Китая на создание новых предприятий с КНДР и расширение уже существующих совместных бизнес-проектов с Пхеньяном.

Кроме того, с 15 августа Китай также ввел ограничения на поставку каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов и морепродуктов из Северной Кореи. Решение было принято в рамках резолюции СБ ООН, которая была принята 5 августа.

Теги: КНР , КНДР , нефтепродукты , Санкции
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