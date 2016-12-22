Песков рассказал о позитивной оценке Путиным учений «Запад-2017»

Президент Владимир Путин позитивно высказался о российско-белорусских учениях «Запад-2017», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил Песков, президент пока «публично не давал оценки состоявшимся учениям», так как они только что завершены, и подводятся их итоги. «Можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов 18 сентября заявил о высокой оценке учений «Запад-2017» президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Об окончании российско-белорусских учений 20 сентября объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Борисовского полигона. Он поздравил военнослужащих двух стран, участвовавших в маневрах, с их успешным окончанием и пожелал успехов в службе. Глава государства высоко оценил качество работы военных и отметил, что задачи по совместной обороне «выполнены успешно».

«Угроза преувеличена»: иностранные СМИ об учениях «Запад-2017»

Крупномасштабные военные учения «Запад-2017» прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десяти боевых кораблей. В частности, на маневрах были задействованы новейшие образцы военной техники — боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танки Т-90М, модернизированные Т-80 БВМ и Т-72 Б3. За маневрами наблюдали около 150 журналистов и порядка 100 военных атташе из 80 стран.

Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017»

Подготовка и проведение учений вызвали негативную реакцию за рубежом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что западным странам надо быть готовыми к агрессии. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на самом деле в учениях участвуют до 100 тыс. российских войск, что является «демонстрацией силы». Украина в ответ на маневры с 12 по 15 сентября провела учения «Непоколебимая стойкость». Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала генсеку ООН Антониу Гуттеришу об агрессивном характере российско-белорусских маневров. Для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг учений, представители НАТО и российского Генштаба встретились в Баку 7 сентября.

Двусторонние учения «Запад» проводятся раз в четыре года на территории Белоруссии и России с 2009 года.