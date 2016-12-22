Экс-сотрудник «ВКонтакте» прокомментировал заявление «Телеграфа» об иске

Бывший топ-менеджер социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал, что заявление связанной с мессенджером Telegram компании «Телеграф» об иске в 100 млн руб, вызвало у него смех. Об этом Розенберг сказал РБК.

«Я давно так не смеялся», — подчеркнул он.

«Иск с требованием выплатить 100 млн руб. прямо сейчас находится в суде! Если Александр Степанов считал еще до судов, что я не должен эти 100 млн ООО «Телеграф», то я не понимаю, почему ООО «Телеграф» не отозвало свои иски, а, наоборот, ходатайствовало о рассмотрении дела в закрытом режиме», — подчеркнул Розенберг в сообщении на платформе Medium Розенберг.

Он также отметил, что перед событиями, которые описывает в своем заявлении Степанов, ему писал основатель «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. «Он начал угрожать уголовным преследованием, предлагая встретиться, но отказываясь объяснять, зачем. При этом он говорил, что «мировое соглашение его не интересует», — рассказал экс-сотрудник. По словам Розенберга, от встречи он отказался, опасаясь «провокаций с целью последующего давления». «Для спокойствия жены нам пришлось в пять утра собрать вещи и переехать в гостиницу, где мы жили до суда», — добавил он.

Бывший сотрудник «ВКонтакте» подчеркнул, что «по-прежнему не считает, что ООО «Телеграф» сделало до суда какое-либо оформленное, устно или письменно, предложение заключить мировое соглашение», о котором говорил Степанов. Вместе с тем он написал, что в ночь на 22 сентября юрист «Телеграфа» все же прислала ему предложение о мировом соглашении. Он добавил, что еще его не прочел.