В Кремле назвали абсурдным вопрос о ДТП с командующим ВДВ Сердюковым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ДТП с участием командующего ВДВ России Андрея Сердюкова, передает «Интерфакс».

«Вы задаете абсурдный вопрос, — заявил Песков и сам задал журналистам встречный вопрос: [Разве] в Кремле занимаются вопросами обеспечения дорожной безопасности и разбором ДТП со смертельным исходом?»

Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос, возможна ли замена Сердюкова на посту главы ВДВ.

Как сообщили в Минобороны, командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области 19 сентября. Сердюков ехал в микроавтобусе в составе воинской колонны. Водитель «частного легкового автомобиля не справился с управлением», выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, сообщили в ведомстве.



Глава ВДВ и сопровождающие его военнослужащие получили травмы и были госпитализированы. Источник РБК в Минобороны рассказал, что «удары были очень сильные» и что главком ВДВ «ударился ногой и лицом». О том, что Сердюков получил серьезные травмы, сообщал также источник «Ленты.ру».

Позже РБК узнал имена других пострадавших в этой аварии. Это заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Все они с различными травмами были доставлены в госпиталь в Североморске, их жизни, как и жизни Сердюкова, ничего не угрожает.

Кроме того, РБК узнал, что водитель автомобиля Chevrolet Lanos, который столкнулся с военным микроавтобусом, погиб. Другие пассажиры автомобиля выжили — одна пассажирка получила травмы средней тяжести и была доставлена в Мурманскую областную клиническую больницу, а двое мужчин получили ушибы и получили медицинскую помощь амбулаторно.



Позже в Сети появилось видео аварии с видеорегистратора машины одного из очевидцев ДТП. На нем видно, что легковой автомобиль протаранил микроавтобус, идущий ему навстречу в составе автоколонны. Микроавтобус от удара перевернулся и скатился на обочину.