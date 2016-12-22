СМИ сообщили об изъятых у лидера «Христианского государства» листовках

При задержании лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина в Липецкой области были изъяты листовки с надписями: «За Матильду гореть». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.
По словам источника, вместе с Калининым был задержан его двоюродный брат и еще один мужчина. Ранее о том, что Калинина задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.
Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Калинина и его брата задержали в Липецкой области. Он не смог подтвердить факт изъятия листовок у задержанных. По его словам, во время задержания «была выемка компьютера и носителей». Источник РБК подтвердил, что Калинин, его брат и задержанный в Москве проходят по делу о поджоге.
Калинина задержали из-за публичных призывов к совершению противоправных действий. «В частности, Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», — заявил собеседник РБК.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила ТАСС факт задержания троих подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Она отметила, что одного из подозреваемых задержали в Москве, еще двоих — в Липецкой области.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РБК, что она направила запрос, по которому сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджогах из-за «Матильды».
Поклонская отметила, что полиции необходимо усилить меры, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма». Она также призвала признать киноленту «Матильда» экстремистским материалом.
Неизвестные 11 сентября подожгли два автомобиля у офиса адвокатской коллегии Pen & Paper в Староконюшенном переулке столицы. На месте происшествия поджигатели разбросали записки с надписью: «За Матильду гореть».
Калинин в беседе с РБК сообщил, что члены его организации непричастны к поджогу машин. По его словам, в тот день у них была встреча во Владивостоке. По факту поджога МВД России возбудило уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».