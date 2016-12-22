СМИ сообщили об изъятых у лидера «Христианского государства» листовках

При задержании лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина в Липецкой области были изъяты листовки с надписями: «За Матильду гореть». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

По словам источника, вместе с Калининым был задержан его двоюродный брат и еще один мужчина. Ранее о том, что Калинина задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Калинина и его брата задержали в Липецкой области. Он не смог подтвердить факт изъятия листовок у задержанных. По его словам, во время задержания «была выемка компьютера и носителей». Источник РБК подтвердил, что Калинин, его брат и задержанный в Москве проходят по делу о поджоге.

Калинина задержали из-за публичных призывов к совершению противоправных действий. «В частности, Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», — заявил собеседник РБК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила ТАСС факт задержания троих подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Она отметила, что одного из подозреваемых задержали в Москве, еще двоих — в Липецкой области.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РБК, что она направила запрос, по которому сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджогах из-за «Матильды».

Поклонская отметила, что полиции необходимо усилить меры, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма». Она также призвала признать киноленту «Матильда» экстремистским материалом.

Неизвестные 11 сентября подожгли два автомобиля у офиса адвокатской коллегии Pen & Paper в Староконюшенном переулке столицы. На месте происшествия поджигатели разбросали записки с надписью: «За Матильду гореть».

Калинин в беседе с РБК сообщил, что члены его организации непричастны к поджогу машин. По его словам, в тот день у них была встреча во Владивостоке. По факту поджога МВД России возбудило уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).