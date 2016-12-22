Адвокат Учителя назвал заявление Поклонской «самой смешной новостью дня»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин поделился в беседе с РБК, что заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о ее роли в задержании лидера общественного движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина является «самой смешной новостью сегодняшнего дня».

Добрынин отметил, что Поклонской «просто стоит скромно помолчать», так как в первую очередь, по его мнению, за задержание Калинина «стоит поблагодарить коллег из МВД и ФСБ, которые наконец-то отреагировали на наши последние заявления». Кроме того, адвокат отметил роль депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной, а также сенатора Андрея Клишаса, действительно обратившихся с официальными запросами и «заставивших государственную машину начать работать».

Добрынин посоветовал Поклонской «задуматься о своем поведении», а также о том, что «от Матильды Поклонская должна отстать» и «прекратить разобщать общество и вносить смуту». Адвокат выразил надежду, что депутат «поможет поймать всех тех преступников», причастных к угрозам кинотеатрам в связи с показом фильма «Матильда», равно как и других, «которые, как нам кажется, были спровоцированы ее [Поклонской] неистовой борьбой с «Матильдой». «Вообще в таком случае ее помощь в борьбе с преступностью очень не помешает», — сказал адвокат.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РБК, что лидер общественного движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан благодаря ее запросу. Она сообщила, что запрос был сделан на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер «к лицам, радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее)». В то же время она также призвала признать фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя «экстремистским материалом». Калинина задержали за призывы к поджогам кинотеатров, где должны будут показывать «Матильду».

«Христианское государство – Святая Русь» У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов». В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела. Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме. Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента. В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части». Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

В связи с грядущей премьерой фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя произошло три резонансных акта вандализма. В конце августа неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью окно студии Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге. 4 сентября нагруженный газовыми баллонами УАЗ въехал в здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Наконец, 11 сентября неизвестные сожгли два автомобиля перед адвокатской конторой, где работает адвокат режиссера Константин Добрынин. Рядом со сгоревшими машинами нашли записки «Гореть за «Матильду».

Фильм «Матильда» повествует о связи последнего российского императора (тогда — цесаревича) Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Часть православно настроенной общественности развернула кампанию против выхода фильма в прокат, считая святотатством и клеветой изображение добрачных отношений последнего российского монарха, канонизированного РПЦ в 1999 году. Одним из ключевых организаторов кампании против фильма является депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.