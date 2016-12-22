Появилось видео ДТП с участием командующего ВДВ Андреем Сердюковым

В интернете появилось видео аварии в Мурманской области, в которой пострадали командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Андрей Сердюков и еще трое военнослужащих. Оно опубликовано на YouTube.

Видео: REPORTER

Запись сделана на видеорегистратор машины одного из очевидцев ДТП. На видео видно, как легковой автомобиль протаранил микроавтобус, идущий ему навстречу в составе автоколонны. Микроавтобус от удара перевернулся и скатился на обочину.

Ранее сообщалось, что в произошедшем 15 сентября ДТП в Мурманской области пострадали командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были доставлены в госпиталь в Североморске.

Авария произошла 15 сентября на 1420 км трассы Р21 «Кола» в Мурманской области. Автоколонна из трех микроавтобусов в сопровождении военной автоинспекции направлялась в сторону Печенги. Микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором находились военные, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, водитель которого погиб. Один пассажир легкового автомобиля была госпитализирована в Мурманскую клиническую больницу. Двое находившихся в автомобиле мужчин получили ушибы.

Генерал-полковник Андрей Сердюков стал командующим ВДВ в начале октября 2016 года. Его предшественником был генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший командующий 58-й армией и губернатор Ульяновской области. Сейчас Шаманов является председателем Комитета по обороне в Государственной Думе.