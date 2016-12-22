Кадыров назвал «позерством» видео с бьющим буддиста мусульманином

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «рекламой и позерством» видео, где человек, называющий себя мусульманином, бьет в лицо буддиста, об этом политик заявил в своем канале в Telegram.



«Истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека. Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама», — написал Кадыров.



По его словам, этим люди только портят отношения между религиями, провоцируют межнациональные и межрелигиозные конфликты.



«В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяет нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства», — отметил Кадыров.



«Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью», — заключил чеченский глава.



По последним данным, как сообщал Reuters, с 25 августа по 15 сентября общее количество беженцев рохинджа, которые бежали из Мьянмы в Бангладеш, составило 409 тыс. человек. До этого агентство ООН по делам беженцев оценивало число экстренно покидающих страну в 370 тыс. человек.



В конце августа в Мьянме произошло обострение давнего конфликта между народностью рохинджа, исповедующей ислам, и властями Мьянмы. Это произошло после серии нападений на полицейские посты на севере страны. Ответственность за случившееся правоохранители Мьянмы возложили на рохинджа, однако те свою причастность к случившемуся опровергают. Правозащитники, разбирающиеся в ситуации, обвинили власти Мьянмы в преследовании рохинджа и массовых казнях.



Российские мусульмане отреагировали на события в Мьянме, поддержав «братьев по вере» несколькими несанкционированными митингами, которые заключались в публичной массовой молитве. Такие мероприятия стихийно прошли в центре Москвы и в Грозном. По официальным данным, общее число участников акции в столице Чечни достигло миллиона человек.