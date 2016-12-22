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Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на КНДР
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Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на КНДР
Политика, 21:23
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Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора условились оказывать максимальное давление на Пхеньян в связи со сложившейся ситуацией вокруг КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран обсудили «пренебрежение» мировым сообществом со стороны КНДР и то, что страна пытается дестабилизировать северо-восточную Азию, сообщает гонконгская телерадиокомпания RTHK со ссылкой на соответствующее заявление Белого дома. Трамп и Си Цзиньпин условились оказывать максимальное давление на Северную Корею путем решительного применения резолюций Совета Безопасности ООН, указывает телерадиокомпания.

Сейчас Трамп находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. RTHK отмечает, что китайский лидер не участвует в этом мероприятии.

После того, как Пхеньян 15 сентября совершил очередной ракетный пуск (в сторону Японии), лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики. Он добавил, что нужно покончить со странами, которые ввели санкции против Северной Кореи. Главной целью КНДР, по его словам, является достижение реального военного паритета с США и принуждение властей этой страны к отказу от идеи решения конфликта с КНДР военным путем.

После этого постпред США при ООН Никки Хейли ​заявила, что Соединенные Штаты исчерпали все возможные пути урегулирования проблемы КНДР в рамках структур ООН. Она подчеркнула, что, возможно, придется передать это в руки Пентагона.

В ответ на ракетный пуск КНДР США, Япония и Южная Корея договорились применить все необходимые меры, чтобы международное сообщество оказало «беспрецедентное» давление на республику.

В КНДР заявили, что новые санкции ООН позволят республике быстрее завершить свою ядерную программу.

Теги: Белый дом , КНДР , Си Цзиньпин , Дональд Трамп
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