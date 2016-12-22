Правительство подготовит постановление о «законе Яровой» к ноябрю

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил сроки подготовки постановления правительства, которое подразумевает поэтапную реализацию «закона Яровой», передает «Интерфакс». По словам Дворковича, оно может быть готово к ноябрю.

По его словам, правительство уже провело консультации с юристами по вопросам принятия постановления. «Сейчас юристы нам подтвердили, что мы можем это сделать нормами постановления правительства (определить этапы реализации объем хранения данных. — РБК), без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь», — рассказал вице-премьер.

Пакет законопроектов Ирины Яровой, включающий в себя создание «реестра организаторов распространения информации» в интернете и обязательство провайдеров хранить трафик пользователей, был подписан Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Затраты операторов на реализацию законопроекта эксперты оценили в 10 трлн руб.