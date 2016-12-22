Сенат США заинтересовался покупкой из России рекламы в Facebook

Сенат США намерен получить дополнительную информацию от Facebook в рамках расследования факта покупки политической рекламы из России во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает Financial Times.

Член сенатского комитета по разведке, сенатор от Демократической партии Адам Шиф также заявил в интервью ABC News, что у соцсети запрашивается дополнительная информация по данному вопросу. Он отметил. что комитет «уже получил некоторую информацию», однако остается «еще много вопросов без ответов». «Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что никакого конфликта не будет вообще», — сказал он.

Facebook 6 сентября заявил о том, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали политическую рекламу, в частности, в год, предшествовавший президентским выборам в США 2016 года. По данным компании, с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов потратили около $100 тыс. на 3 тыс. рекламных сообщений, которые в Facebook назвали «разобщающими».

Также компанией была выявлена трата $50 тыс. на 2,2 тыс. сообщений, потенциально связанных с Россией. Источник РБК, знакомый с работой так называемой «фабрики троллей» поделился, что потенциальный охват данных сообщений мог составить до 15 млн человек.

16 сентября Facebook передал спецпрокурору США Роберту Миллеру отчет о покупках связанными с Россией аккаунтами политической рекламы. В то же время Кремль заявил, что Россия не проводила закупку подобной рекламы.

