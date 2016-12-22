В ДНР заявили о необходимости согласовать с властями состав миротворцев

Cостав миротворцев ООН и их размещение на территории Республик должны быть согласованы с главами Республик, «как со стороной конфликта». Об этом РБК заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

«Изначальное и допустимое предложение по миротворческой миссии заключается только в охранной миссии невооруженных патрулей ОБСЕ. Ни одна из десятков известных миссий не происходила без согласования со всеми сторонами конфликта, поскольку в противном случае ООН просто вводит вооруженные подразделения в горячую точку», — заявил Бриг.

Он также выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, положительно оценивающая идею размещения миротвоцев на Донбассе, «осознает дальнейшее развитие событий при несогласованной миссии».

По словам Брига, необходимости присутствия миротворцев ООН на всей территории Донбасса нет.

«Все регионы Республик кроме линии соприкосновения являются безопасными, люди не подвергаются никакому насилию по национальным, либо еще каким-либо признакам», — пояснил Бриг.

Президент России Владимир Путин 5 сентября во время итоговой пресс-конференции по итогам БРИКС заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс. Он заявил, что это «пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины». При этом Путин отметил, что миротворцы должны размещаться только вдоль линии разграничения двух сторон.

Позже стало известно, что идею в ходе телефонного разговора с Ангелой Меркель Путин согласился на размещение миротворческой миссии ООН. Российский лидер подчеркнул, что «обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами» может осуществляться «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон», но и в «других местах», где инспекторы ОБСЕ ведут свою деятельность.

​Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донецке считают неприемлемым предложение о размещении миротворческого контингента ООН на всей территории региона. Он подчеркнул, что миротворцев нужно размещать там, где есть «опасность».