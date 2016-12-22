В комитет поддержки Серебренникова во Франции вошли новые лица

В созданный во Франции комитет в поддержку находящегося под следствием российского режиссера Кирилла Серебренникова вошли новые лица. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Гоголь-центра».

К комитету присоединились французские актеры Изабель Юппер и Луи Гаррель, композитор Жан-Мишель Жарр, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет и британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Всего в комитет на данный момент вошел 101 человек.

10 сентября в центре Парижа во дворце Шайо прошла акция в поддержку российского режиссера. В ней участвовали 50 деятелей французской культуры. Организаторы акции отметили, что Серебренников является одним из немногих российских режиссеров, известных за рубежом. По словам главы Национального драматического центра Нормандия-Руан Давида Бобе, Серебренников «разоблачает абсурдность авторитарного режима».

Тогда же был создан комитет в защиту Кирилла Серебренникова, в который вошли французские режиссеры, актеры, дирижеры, журналисты, хореографы, писатели, художники и поэты.

Ранее МИД Франции выразил обеспокоенность арестом Серебренникова 8 сентября и отметил, что «следит за ситуацией».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о Викторе Цое. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Речь идет о 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Кроме Серебренникова, фигурантами дела являются еще три бывших сотрудника «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».



Решением суда Серебренников был отправлен под домашний арест. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме родственников и адвоката, пользоваться интернетом и телефоном. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. В начале сентября режиссеру разрешили прогулки в районе проживания.





