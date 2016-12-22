Ракетный запуск КНДР обсудит Совбез ООН

В пятницу Совет безопасности ООН проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Запрос на проведение совещания направлен Соединенными Штатами и Японией.

​На предыдущем совещании по Северной Корее Совет безопасности принял решение об ужесточении санкций против этой страны. Согласно резолюции Совбеза, для КНДР ограничили экспорт текстиля и импорт нефти. Ограничения были также наложены на отправку северокорейских рабочих за рубеж. Новые санкции в числе прочих стран поддержала и Россия.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выступил с заявлением, в котором призвал вновь ужесточить санкции. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать понять КНДР, что такая политика недопустима.

Очередной ракетный запуск в сторону Японии власти КНДР провели в ночь на 15 сентября. Ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо, в связи с чем власти страны выпустили экстренное предупреждения для местного населения. В Южной Корее было принято решение о созыве Совета национальной безопасности под руководством президента страны.