На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря

Украина намерена провести дноуглубительные работы в Азовском море для того, чтобы улучшить условия прохода судов к Мариупольскому порту. Об этом, как пишет УНН, в своем Facebook заявил начальник Мариупольского порта Александр Олейник.

​​«Это позволит поддерживать паспортные глубины, своевременно выполнять договорные обязательства», — пояснил он. За поддержку в углублении дна Азовского моря Олейник поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана и министра инфраструктуры Владимира Омельяна.

Решение о проведении дноуглубительных работ в районе Азовского моря было принято 13 сентября украинским правительством. Для этого из Черного моря в Азовское Украина переведет единственный в стране ледокол — «Капитан Белоусов» и землесосный снаряд «Меотида».

В августе Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что из-за постройки Россией моста через Керченский пролив порт Мариуполя может потерять до 43% грузооборота. Это связано с тем, что проходить под мостом смогут только суда с грузоподъемностью не более 10 тыс. тонн.