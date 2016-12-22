Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил произошедший 13 сентября сбой всплеском активности пользователей, которая превысила пиковую нагрузку сервиса в пять раз. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, сбой в одном из кластеров серверов Telegram привел к тому, что около 15% пользователей испытывали проблемы с подключением с 20:45 до 21:10 мск. Сбой был устранен к 22:00.

Больше всего пользователей пострадало в Германии, Ираке, России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Дуров отметил, что сбой больше не повторится, поскольку компания разработала план действий на случай, если активность пользователей превысит пиковую нагрузку сервиса в 20 раз.

Накануне, 13 сентября, пользователи Telegram в Европе испытывали трудности с доступом и отправкой сообщений в мессенджере. Крупный сбой Telegram также произошел в конце мая 2017 года. Тогда при входе на web-версию Telegram появлялось сообщение о DNS-ошибке.

Дуров в конце июня заявил, что не будет предоставлять российским властям информацию о своем сервисе, которую в компании считают конфиденциальной. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в таком случае мессенджер будет заблокирован на территории России. Позднее Дуров заявил, что готов предоставить Роскомнадзору данные о Telegram. По его словам, речи о предоставлении личных данных пользователей не шло. В сентябре Дуров заявил, что будет и дальше бороться за принципы соблюдения конфиденциальной переписки в Telegram.