Экс-глава «Югры» объяснил рост дыры в капитале банка в 40 раз

Экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов​ заявил РБК, что временная администрация, введенная Центробанком, «в очередной раз» доначислила резервы и обесценила активы банка. Так он прокомментировал сообщение Центробанка о том, что на 8 сентября 2017 года размер обязательств «Югры» превзошел размер активов банка более чем на 86,1 млрд руб.



«До ввода временной администрации АСВ капитал банка составлял 33 млрд руб., меньше чем за месяц в результате незаконных действий назначенного управления «Югра» утратила капитал и получило «дыру» в размере 33 млрд руб. По итогам августа мы увидели очередные начисления резервов и переоценку активов банка», — говорится в заявлении Нефедова, поступившем в РБК.

Комментируя РБК пересмотр размера дыры в капитале «Югры», глава временной администрации банка Галина Алексенцева заявила, что просроченная задолженность по основному долгу и процентам у 130 из 140 занимавших у «Югры» компаний выросла почти в восемь раз и составляет 11,7 млрд руб.

Нефедов, комментируя сообщение Алексенцевой, отметил, что «за все время обслуживания этих кредитов в банке не возникало вопросов к компаниям», так как платежи по ним проходили своевременно, а оценка залогов компаний была проведена независимыми компаниями. «Уровень просрочки по кредитам составлял менее 1%», — говорится в заявлении экс-главы банка.

По его словам, изменение дыры в капитале «Югры» может быть связано с тем, что ​клиенты банка реструктуризировали свои кредиты. «Насколько я слышал, многие клиенты не признают легитимность ввода временной администрации и отзыва лицензии, поэтому они просто заняли выжидательную позицию», — сказал он.

Нефедов также считает, что заемщики могли прекратить обсуживать кредиты, взятые в «Югре», так как перестали понимать, «кто сейчас для них кредитор».

«Давайте не будем забывать, что Генеральная прокуратура выразила протест на действия Центробанка. Более того, в арбитражном суде сейчас находятся два иска от руководства банка о введении временной администрации и отзыве лицензии», — напомнил он.

Банк России ввел временную администрацию в банк «Югра» 10 июля. 19 июля Генпрокуратура впервые в истории банковского надзора опротестовала решение регулятора, однако 28 июля лицензия банка все же была отозвана. Регулятор счел, что финансовое оздоровление кредитной организации невозможно, однако 31 августа «Югра» пожаловалась в арбитражный суд на «безосновательный отзыв» банковской лицензии Центробанком.

Комментируя отзыв лицензии у «Югры» на ХV Международном банковском форуме 14 сентября 2017 года, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов и при этом «крайне агрессивно» обходили ограничения регулятора.