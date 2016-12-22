В Кремле сочли нарушением конкуренции бан на антивирус Касперского в США

В Кремле считают, что запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях США является проявлением недобросовестной конкуренции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Конечно, такие действия идут в плоскости именно недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил», — сказал Песков. «Они направлены на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний. Это вызывает сожаление», — подчеркнул он.

По его словам, эта мера также «в целом бросает тень» на имидж США как надежных партнеров. Пресс-секретарь президента также сообщил, что правительство будет поддерживать российские компании в целом и собственно «Лабораторию Касперского» — «там, где это возможно».

Министерство внутренней безопасности США обязало государственные учреждения США прекратить использование программ «Лаборатории Касперского» 13 сентября. В Вашингтоне сочли, что продукция российской компании представляет угрозу безопасности страны и может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США.

В «Лаборатории Касперского» такие действия властей США назвали «необоснованными» и заявили, что намерены сотрудничать с официальным Вашингтоном, чтобы доказать свою невиновность. «Важно подчеркнуть, что вся информация, которая поступает в «Лабораторию Касперского» от ее клиентов, включая трафик, полностью защищена в соответствии с законодательством и самыми строгими отраслевыми стандартами, в том числе с помощью шифрования, защиты цифровыми сертификатами и так далее», — говорилось в сообщении компании.