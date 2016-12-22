Министерство обороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ в Сирии

Министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» по позициям боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Кадры пуска размещены на странице ведомства в Twitter.
На видео запечатлены полет двух ракет и всплывшая подводная лодка.
Ранее в четверг, 14 сентября, РБК со ссылкой на Министерство обороны сообщало, что российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили семь ракет «Калибр» по позициям ИГ к юго-западу от сирийского города Дейр-эз-Зора. Дальность до целей составила от 500 до 670 км.
В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что город Дейр-эз-Зор был деблокирован. Путин назвал прорыв блокады города «важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма».В Минобороны России тогда сообщили, что в операции по освобождению города вместе с сирийскими войсками принимали участие российские военные. Так, с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям ИГ на подступах к Дейр-эз-Зору.