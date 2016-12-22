Захарова прокомментировала запрет на антивирус Касперского в США
Политика, 08:01
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Захарова прокомментировала запрет на антивирус Касперского в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес российского антивируса «Лаборатория Касперского», в котором Вашингтон увидел угрозу «национальной безопасности страны». Ответ Захаровой опубликован на ее странице в Facebook.
На сообщения о запрете Захарова написала: «вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».
Министерство внутренней безопасности США объявило, что продукция «Лаборатории Касперского» угрожает национальной безопасности страны 13 сентября. По мнению ведомства, продукция российской IT-компании может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США.
В «Лаборатории Касперского», в свою очередь, назвали обвинения «необоснованными» и заявили о намерении доказать свою невиновность. «Лаборатория Касперского» никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве», — говорилось в заявлении компании, поступившем в РБК. В «Лаборатории Касперского» также утверждают, что американским ведомством не было предоставлено никаких доказательств.