Кадыров анонсировал возвращение двух российских детей из Ирака

Двое российских детей, которые ранее были вывезены родителями в Ирак, вылетели в Россию, заявил в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

https://www.instagram.com/p/BY--DK6nnze/?taken-by=kadyrov_95

«Сегодня из Багдада рейсовым самолетом вылетели граждане России, уроженцы Чечни Хадижа Хусенова и Адлан Дакаев, которым восемь и девять лет. Везет их мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби», — написал Кадыров, отметив, что самолет с детьми приземлится в Москве поздно ночью 13 сентября.

Кадыров объяснил, что это дети тех, кто уехал с семьей из России, чтобы вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ). Глава Чечни посетовал, что количество российских детей, погибших из-за действий своих родителей в Мосуле и Алеппо, неизвестно и «этого никто и никогда не узнает».

В августе Кадыров сообщил, что после освобождения иракской армией Мосула в приютах страны находятся десятки российских детей, родители которых ранее вступили в ИГ. На следующий день в Дагестане была создана специальная комиссия по возвращению детей из Сирии и Ирака.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова 15 августа сообщила, что в Ирак и Сирию были вывезены около 350 детей. По ее словам, большинство из них являются уроженцами Чечни и Дагестана.



17 августа Зияд Сабсаби сообщил главе Чечни о возвращении пятерых детей из Ирака. Еще один самолет с вывезенными из России детьми прибыл 25 августа. Еще один борт, на котором были четыре женщины и восемь детей, прибыл в Грозный 1 сентября.