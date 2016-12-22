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В суде заявили о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом из двух пальцев
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В суде заявили о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом из двух пальцев
Дело Улюкаева, 13:06
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В суде заявили о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом из двух пальцев

Подтвердить, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вымогал с помощью жеста двумя пальцами взятку, не может никто, кроме истца Игоря Сечина, заявила адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Она подтвердила, что Сечин действительно в своих показаниях заявляет о показанных Улюкаевым во время игры в бильярд двух пальцах. По словам главы «Роснефти», этот жест означал сумму сделки — $2 млн. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита [БРИКС в Гоа осенью 2016 года] Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала она.

Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра
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Она добавила, что, даже если жест был сделан во время игры, он мог означать «что угодно», например, «знак победы».

Обвинение заявило, что во время игры в бильярд бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев показал главе «Роснефти» Игорю Сечину жест двумя пальцами. «Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», — говорится в оглашенных прокурором материалах дела.

В то же время один из свидетелей, экс-сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин заявил в суде, что не может подтвердить наверняка этот жест. «Но не исключаю использования Улюкаевым такого жеста в разговоре с Сечиным незаметно для меня и всех присутствовавших», — говорится в показаниях Деревягина на следствии.

Об игре в бильярд во время саммита БРИКС в Гоа в октябре 2016 года, на котором присутствовали Сечин и Улюкаев, и где, предположительно, экс-министр жестами вымогал взятку, стало известно 11 сентября. По версии следствия, Улюкаев начал переговоры в Сечиным во время саммита БРИКС.

Две галочки и охранник Сечина. 7-й день суда над Улюкаевым
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Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. Деньги, по версии следствия, он вымогал за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». В среду в Замоскворецком суде прошло очередное заседание по этому делу. Слушания продолжатся 18 сентября. На данный момент по решению суда экс-министр находится под домашним арестом.

Теги: суд , Игорь Сечин , Алексей Улюкаев , пальцы
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