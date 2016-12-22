Глава JP Morgan пообещал увольнять торгующих биткоинами сотрудников

Главный исполнительный директор банка JP Morgan Джейми Даймон заявил, что готов уволить любого сотрудника, который торгует биткоинами, уже потому что тот «глуп». Об этом глава компании заявил на конференции инвесторов в Нью-Йорке, пишет Bloomberg.

«Если сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами, я отпущу его через секунду. По двум причинам: во-первых, это противоречит нашим правилам, во-вторых, это просто глупо. И то, и другое опасно», — заявил Даймон.

По его словам, ажиотаж вокруг криптовалюты еще хуже, чем история со скупкой луковиц тюльпанов в XVII веке. «Это мошенничество», — сказал банкир, подчеркнув, что история с криптовалютой не кончится хорошо.

«Если бы вы были в Венесуэле, Эквадоре или Се­вер­ной Корее, либо если бы вы были торговцем нар­котиками или убийцей, то вам было бы лучше использовать биткоины вместо ­американских долларов. То есть у криптовалюты может быть свой рынок, но до­статочно ограниченный», — сказал Даймон, отметив, что его дочь участвовала в сделке с биткоинами и даже смогла заработать на этом. «Теперь она думает, что она гений», — добавил глава банка.

Как отмечает Bloomberg, после слов Даймона курс биткоина сначала снизился до 2,7%, однако вскоре вернул свои позиции.

В конце июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение об операциях, проводимых с помощью технологии блокчейн («первичное размещение коинов» и «продажа токенов» — ICO). Согласно заявлению SEC, такие операции обязаны соответствовать федеральным законам о ценных бумагах. Участники рынка тогда заявляли, что это решение комиссии станет «ударом» для стартаперов, которые использовали ICO в качестве альтернативного способа привлечения средств.