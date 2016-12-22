Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин нанял охрану. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
«Со вчера у меня появилась круглосуточная охрана, ведь ситуация очевидна — идет эскалация уличного насилия, под окнами видим горящие машины, а виновные не найдены», — рассказал адвокат. По его словам, Учитель сейчас тоже занимается вопросом охраны.
В понедельник, 11 сентября, трое неизвестных в масках подожгли две машины, которые были припаркованы около здания Коллегии адвокатов в Москве, где работает Добрынин. В беседе с РБК адвокат рассказал, что на месте происшествия поджигатели разбросали листовки, где было написано: «Гореть за Матильду».
На своей странице в Facebook Добрынин написал, что поджог могли устроить сторонники депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма «Матильда». В беседе с РБК Добрынин сказал, что он подозревает в случившемся общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь». В свою очередь, сама Поклонская призвала тщательно расследовать поджог машин.
В день инцидента, 11 сентября, в МВД сообщили, что по факту поджога двух машин было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.