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Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану
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Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану
Общество, 20:59
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Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин нанял охрану. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Со вчера у меня появилась круглосуточная охрана, ведь ситуация очевидна — идет эскалация уличного насилия, под окнами видим горящие машины, а виновные не найдены», — рассказал адвокат. По его словам, Учитель сейчас тоже занимается вопросом охраны.

В понедельник, 11 сентября, трое неизвестных в масках подожгли две машины, которые были припаркованы около здания Коллегии адвокатов в Москве, где работает Добрынин. В беседе с РБК адвокат рассказал, что на месте происшествия поджигатели разбросали листовки, где было написано: «Гореть за Матильду».

На своей странице в Facebook Добрынин написал, что поджог могли устроить сторонники депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма «Матильда». В беседе с РБК Добрынин сказал, что он подозревает в случившемся общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь». В свою очередь, сама Поклонская призвала тщательно расследовать поджог машин.

В день инцидента, 11 сентября, в МВД сообщили, что по факту поджога двух машин было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: адвокат , охрана , фильм «Матильда»
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