Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин нанял охрану. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Со вчера у меня появилась круглосуточная охрана, ведь ситуация очевидна — идет эскалация уличного насилия, под окнами видим горящие машины, а виновные не найдены», — рассказал адвокат. По его словам, Учитель сейчас тоже занимается вопросом охраны.



В понедельник, 11 сентября, трое неизвестных в масках подожгли две машины, которые были припаркованы около здания Коллегии адвокатов в Москве, где работает Добрынин. В беседе с РБК адвокат рассказал, что на месте происшествия поджигатели разбросали листовки, где было написано: «Гореть за Матильду».

На своей странице в Facebook Добрынин написал, что поджог могли устроить сторонники депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма «Матильда». В беседе с РБК Добрынин сказал, что он подозревает в случившемся общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь». В свою очередь, сама Поклонская призвала тщательно расследовать поджог машин.



В день инцидента, 11 сентября, в МВД сообщили, что по факту поджога двух машин было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).