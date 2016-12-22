Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения адвоката Учителя

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин назвал провокацией поджог автомобилей около офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которой является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. В беседе с РБК Кормухин заявил, что движение отрицательно относится к поджогу и сторонники «Сорока сороков» неоднократно выступали против подобного рода борьбы с фильмом.

Кормухин добавил, что с поджогом машин должны разбираться правоохранительные органы.

При этом он считает, что «непримиримая позиция» со стороны команды Учителя ведет к «радикализации» процесса вокруг киноленты. По мнению Кормухина, нужно начать диалог, поскольку никто не заинтересован в углублении раскола в обществе, а также в том, чтобы этим пользовались группы людей, которые хотят самоутвердиться через подобные поджоги.

Адвокат Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК допустил, что поджог могли совершить представители данного движения.

«У нас есть все основания подозревать в том числе «Сорок сороков», поскольку именно они накануне поджога приходили к нам в офис, пытались пройти внутрь, но им это не удалось. Потом они оставили внизу приглашение на чаепитие для Алексея Учителя, где гарантировали для чего-то его безопасность. После чего они сфотографировали здание бизнес-центра, адрес», — сказал Добрынин.

Юрист добавил, что, хотя по факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, правильнее было бы квалифицировать случившееся как терроризм. «Состав статьи 205 там есть в полный рост: совершение поджога, совершение действий, которые устрашают население, действий, которые создают опасность гибели человека, цель — дестабилизация деятельности органов власти, также воздействие на принятие органами власти решений», — заметил Добрынин.





В понедельник, 11 сентября, у офиса Pen & Paper в Москве трое неизвестных подожгли две машины. Поджигатели разбросали листовки с надписями «Гореть за Матильду». Добрынин тогда заявил, что в связи с инцидентом у него имеется множество вопросов к депутату Госдумы Наталье Поклонской. «Мы хотим понимать, какое она имеет отношение к своим сторонникам и имеет ли она какое-либо отношение к подобным сторонникам, поддерживает ли она их», — подчеркнул юрист.

После этого Поклонская призывала правоохранительные органы «тщательнейшим образом» расследовать поджог машин.

В свою очередь, в РПЦ отрицают, что акты насилия, связанные с «Матильдой», могут совершать верующие люди.

В ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии Алексея Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге. После этого адвокат Добрынин заявил, что подозревает в причастности к этому членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь». Незадолго до нападения Добрынин пожаловался главе МВД России Владимиру Колокольцеву на новые угрозы со стороны этой организации.