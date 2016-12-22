Минюст США обязал обслуживающую RT компанию зарегистрироваться иноагентом

Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент. Об этом говорится в сообщении RT.

Отмечается, что компания обязана выполнить требование Минюста США в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов» (FARA) «ввиду тех работ, которые она выполняет для RT».

В беседе с РБК главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что «нет сомнений, что ответные меры России будут такими же». «Кому это нужно и зачем? Точно не нам и не России», — сказала она.

Конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэтт Гаец в июне 2017 года подали в палату представителей конгресса США законопроект, в котором предлагается изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону FARA. В законопроекте также предлагается наделить Минюст США особыми полномочиями. Так, в случае принятия поправок министерство будет самостоятельно находить и преследовать компании, которые подозреваются во влиянии на политические процессы в стране.

Конгрессмены считают, что RT воспользовался «лазейкой» в законодательстве и во время выборов президента в США распространял «пропаганду и фейковые новости».