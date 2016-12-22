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После поджога в Москве машин «за Матильду» возбудили уголовное дело
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После поджога в Москве машин «за Матильду» возбудили уголовное дело
Общество, 15:56
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После поджога в Москве машин «за Матильду» возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту поджога двух машин, припаркованных около московского офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В понедельник, 11 сентября, представляющий интересы Учителя адвокат Константин Добрынин сообщил, что трое молодых людей в масках подожгли припаркованные у офиса автомобили. На месте происшествия были разбросаны листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду».

В своем Facebook адвокат предположил, что к поджогу могли быть причастны сторонники депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма Учителя «Матильда». В интервью РБК Добрынин уточнил, что подозревает в случившемся общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь».

​Поклонская призвала «тщательно» расследовать поджог машин.

31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера, после чего в здании начался пожар. В начале сентября в Екатеринбурге микроавтобус УАЗ, в котором были газовые баллоны и бочки с бензином, въехал в фойе кинотеатра «Космос», а затем загорелся. В результате никто не пострадал. Суд арестовал одного из подозреваемых.

В Кремле тогда заявили, что атаки, связанные с фильмом «Матильда» и с его режиссером, являются «уродливыми проявлениями».

Теги: МВД , поджог , «Матильда»
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