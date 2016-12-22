Свидетель рассказал об игре Улюкаева и Сечина в бильярд в Гоа

Корреспондент издания Life.ru Александр Юнашев, допрошенный в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева, рассказал, как экс-глава Минэкономразвития и исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин играли в бильярд в Гоа, где, по версии следствия, министр вымогал взятку. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам Юнашева, он увидел Сечина, Улюкаева и президента ВТБ Андрея Костина, когда они стояли вокруг бильярдного стола в холле гостиницы в индийском Гоа, где проходил саммит БРИКС с участием президента Владимира Путина.

«Начинались переговоры, кажется, с китайцами. Мы традиционно зашли в комнату, лидеров еще не было. Пока коллеги ютились в зале, я пошел в холл искать новости. Мы с оператором сняли их и потом решились подойти», — рассказал Юнашев, который освещал саммит.

По словам журналиста, чтобы заговорить с ньюсмейкерами, он подошел к одному из бильярдных столов, где стояли Костин и Сечин, и спросил, на что те играют.

«Костин ответил, что «на нефтяные вышки», Улюкаев в это время находился чуть поодаль», — рассказал журналист. Он добавил, что игроки не молчали. «Когда мы подошли к торцу стола — там стоял как раз Улюкаев — Алексей Валентинович отошел. Он стоял ко мне вполоборота, и я не могу слышать, говорил ли он что-то, стоя в сорока метрах», — рассказал свидетель.

По словам Юнашева, он не мог «точно слышать», о чем говорят Сечин и Улюкаев, и говорят ли они вообще. «Слышать я точно не мог. Но в момент моего подхода, кажется, он уже ничего не говорил. Он стоял ко мне спиной, и предполагать, додумывать что-то я не могу. Но вряд ли три человека, играя на бильярде, будут делать это молча», — сказал Юнашев.

По словам журналиста, у играющих было задорное, шутливое настроение. «Даже Сечин, который обычно не любит журналистов, шутил. Он кричал, что «банкир — всему голова», — пояснил Юнашев.

«Не девятка, не русский. Такой же, как стоит в Ново-Огарево», — сказал свидетель, отвечая на вопрос судьи, во что именно на бильярде играли собравшиеся.

Также в ходе судебного заседания в качестве свидетелей показания дали руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

Ранее 11 сентября в суде выступил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев, который призвал Сечина извиниться за его слова о «профессиональном кретинизме» сотрудников прокуратуры, которые обнародовали запись разговора Улюкаева и Сечина.

По версии следствия, именно во время саммита БРИКС, который проходил в Индии в Гоа осенью 2016 года, Улюкаев начал переговоры в Сечиным, в ходе которых стал вымогать у главы «Роснефти» взятку.

​Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». В настоящее время по решению суда Улюкаев находится под домашним арестом.​

