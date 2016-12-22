В Париже прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова

В центре Парижа ​во дворце Шайо состоялась акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. На акцию пришли 50 деятелей французской культуры, сообщает издание Le Monde.

«Мы хотим привлечь внимание общественности, дать дополнительный инструмент дипломатии и выразить протест против ограничения свободы слова», — сказал глава Национального драматического центра Нормандия-Руан Давид Бобе. Вместе с ним организаторами акции выступили директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи и французский переводчик русской прозы и поэзии Андре Маркович.

Фотографию с мероприятия опубликовал корреспондент телеканала RT.

Организаторы акции отметили, что Серебренников является «одним из редких российских режиссеров, известных за рубежом, и в частности во Франции». «Он [Кирилл Серебренников] разоблачает абсурдность авторитарного режима, он выражает свое мнение», — сказал Бобе.

Ранее МИД Франции выразил обеспокоенность делом Серебренникова. «Как вы знаете, на прошлой неделе его отправили под домашний арест. Мы пристально следим за ситуацией», — сообщал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.