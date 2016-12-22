Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,82 57,45 EUR Нал. 69,50 68,94 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
В разговоре о Крыме Меркель вспомнила историю ГДР
Лента новостей
В разговоре о Крыме Меркель вспомнила историю ГДР 14:10, Политика Чемпионат России по футболу. «Динамо» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт Саакашвили направился к границе с Украиной вместо автобуса на поезде 13:59, Политика Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина 13:36, Политика В Саратове начали проверку после драки членов избирательной комиссии 13:32, Общество Моуринью отказался пожать руку тренеру «Стока» из-за ссоры во время матча 13:27, Спорт Вдова родного племянника Николая II подала иск против киностудии Учителя 12:52, Общество В Брянской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре 12:20, Общество Фигуристка Сотникова прокомментировала сообщения об уходе из спорта 11:57, Спорт МВД проверит информацию о подкупах избирателей в Южно-Сахалинске 11:54, Политика В Москве задержали главу сахалинской «дочки» «Роснефти» 11:53, Общество Полиция столичного региона перешла на усиленный режим в день выборов 11:04, Политика Bloomberg рассказал о новом юбилейном iPhone X 11:02, Технологии и медиа Семьи жертв 11 сентября обвинили Эр-Рияд в финансировании репетиции атаки 10:39, Политика Месси забил пять голов в двух матчах в чемпионате Испании 10:30, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 10:26, РБК и Билайн Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция 09:50, Политика Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма» 09:35, Общество Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек 09:34, Общество Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно приземлился в Саратове 08:51, Общество СМИ узнали о введении Китаем ограничений по банковским операциям в КНДР 08:50, Финансы Пограничники КНДР задержали российскую яхту 08:43, Общество У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4 08:16, Общество Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели 07:32, Политика Синоптики пообещали в Москве в воскресенье 22 градуса тепла 07:09, Общество Ким Чен Ын отметил банкетом успешные испытания водородной боеголовки 06:45, Политика Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма» 06:25, Политика По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбудили уголовное дело 06:21, Общество
В разговоре о Крыме Меркель вспомнила историю ГДР
Политика, 14:10
0
В разговоре о Крыме Меркель вспомнила историю ГДР

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос о признании Крыма частью России, вспомнила историю ГДР. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemein.

«Когда я слышу, что нужно принять русскую аннексию Крыма, я начинаю думать вот о чем. Что бы произошло, если бы к ГДР также относились под лозунгом: «Германия останется разделенной и ничего не изменится»? — сказала канцлер. Меркель добавила, что из истории можно извлечь урок, чтобы не совершать подобных ошибок.

В августе заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд выступил с призывом признать Крым частью России. По его словам, это было бы «правильным», потому что полуостров «никогда» не станет снова частью Украины. Немецкий политик подчеркнул, что антироссийские санкции ничего не дали. Он также добавил, что Россия — это «сила в Европе», которую он призвал включить в европейский порядок.

В начале августа ​лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявлял, что присоединение Крыма к России является временной мерой. Он также сказал, что необходимо дать президенту России Владимиру Путину «скорректировать свою политику без потери лица».

Теги: Крым , Германия , Ангела Меркель
Главное
В Москве задержали главу сахалинской «дочки» «Роснефти» Общество
Материалы по теме
Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением Политика
Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов Политика
Автомобиль Ангелы Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку