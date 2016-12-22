В разговоре о Крыме Меркель вспомнила историю ГДР

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос о признании Крыма частью России, вспомнила историю ГДР. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemein.

«Когда я слышу, что нужно принять русскую аннексию Крыма, я начинаю думать вот о чем. Что бы произошло, если бы к ГДР также относились под лозунгом: «Германия останется разделенной и ничего не изменится»? — сказала канцлер. Меркель добавила, что из истории можно извлечь урок, чтобы не совершать подобных ошибок.



В августе заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд выступил с призывом признать Крым частью России. По его словам, это было бы «правильным», потому что полуостров «никогда» не станет снова частью Украины. Немецкий политик подчеркнул, что антироссийские санкции ничего не дали. Он также добавил, что Россия — это «сила в Европе», которую он призвал включить в европейский порядок.



В начале августа ​лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявлял, что присоединение Крыма к России является временной мерой. Он также сказал, что необходимо дать президенту России Владимиру Путину «скорректировать свою политику без потери лица».

