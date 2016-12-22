Серебренников у входа в СК сказал о разрешении читать Пушкина журналистам

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников днем 8 сентября приезжал в Следственный комитет, передает корреспондент РБК. При выходе из здания СК он заявил, что ему нельзя отвечать на вопросы, однако можно «читать Пушкина».

«Нельзя... мне нельзя говорить, только Пушкина... могу Пушкина я вам читать», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РБК.​

После этого Серебренников перешел дорогу и сел в машину с надписью «ФСИН России».

Видео: Телеканал РБК

Серебренникова подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников свою вину не признает.

Серебренникова задержали 22 августа, на следующий день его отправили под домашний арест до 19 октября. Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться с кем-либо, кроме родителей и адвоката.

В начале сентября Басманный суд смягчил ему условия содержания, разрешив прогулки в районе проживания.

За Серебренникова поручились 74 общественных и культурных деятеля, включая президента Фонда Александра Солженицына Наталью Солженицыну, директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, гендиректора Большого театра Владимира Урина, актеров Чулпан Хаматову и Дмитрия Харатьяна.

РБК направил запрос адвокату Серебренникова, однако на момент публикации заметки ответа не получил.