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Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи
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Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи
Политика, 00:33
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Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи

Американский президент Дональд Трамп предрек «очень печальный день» для КНДР в случае, если Соединенные Штаты применят военную силу против Пхеньяна в ответ на его ракетные испытания. Об этом Трамп сообщил журналистам, передает Reuters.

«Военные действия, конечно, могли бы быть вариантом. Является ли это неизбежным? Ничто не неизбежно», — сказал Дональд Трамп. Он отметил, что предыдущие дипломатические меры Вашингтона «провалились».

При этом Трамп уточнил, что предпочел бы не идти по военному пути для разрешения северокорейского конфликта.

Ранее Пентагон заявил о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы. Глава военного ведомства Джеймс Мэттис заявил 3 сентября, что угрозы, которые Пхеньян посылает США и их союзникам, не останутся без внимания и «будут встречены массированным военным ответом». Затем ​Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна.

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3 сентября, власти Северной Кореи объявили об успешном испытании водородной боеголовки, которая предназначена для оснащения межконтинентальных ракет. За день до этого Пхеньян публично сообщил о создании такой бомбы.

Теги: США , КНДР , Дональд Трамп , ракетные испытания
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