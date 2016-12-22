Первый гуманитарный конвой прибыл в освобожденный Дейр-эз-Зор

Утром 7 сентября в освобожденный от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Дейр-эз-Зор прибыл первый гуманитарный конвой. Об этом сообщает агентство САНА.

Конвой прибыл на базу 137-й бригады правительственных войск с юго-западной стороны города. На территорию деблокированного города были доставлены продукты, медикаменты и школьные принадлежности. Общий вес груза составил 9 т. Также в город прибыли несколько мобильных медицинских станций и четыре автомобиля скорой помощи, которые были направлены в город сирийским Министерством здравоохранения.

Правительственные войска 5 сентября прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. С 2014 года в городе был заблокирован гарнизон базы 137-й бригады сирийской армии. Прорыв блокады состоялся при поддержке Минобороны России.

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удары по позициям боевиков ИГ. Самолеты ВКС увеличили количество боевых вылетов до 60–70 в сутки, выполнив 990 вылетов за август. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Российская авиация нанесла 2518 ударов по позициям террористов, в результате которых были уничтожены 40 единиц бронетехники и 800 боевиков. Рудской отмечал, что победа в Дейр-эз-Зоре приведет к разгрому основных сил ИГ.

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» нанес ракетный удар «Калибрами» по террористам ИГ.

Видео: Минобороны России / YouTube

Позднее президент Владимир Путин поздравил Минобороны со «стратегической победой» в Дейр-эз-Зоре. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу в августе сообщал, что с освобождением Дейр-эз-Зора можно будет говорить о завершении борьбы с ИГ.