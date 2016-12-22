Орешкин указал на слабую сторону криптовалют

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Восточного экономического форума заявил, что высокая волатильность, которая свойственна криптовалютам, «плохо говорит об этом инструменте».

Министр отметил, что волатильность в криптовалютах может составить «десятки процентов в одну сторону, десятки процентов в другую сторону». «Чтобы использовать инструмент в повседневной жизни, он должен обладать стабильной стоимостью», — подчеркнул Орешкин.

В ходе ВЭФ участники форума давали разные оценки перспективам криптовалют в России. Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил о необходимости сохранить возможность покупать и продавать криптовалюты для всех желающих. По его словам, ограничения должны быть введены лишь в расчетах биткоинами внутри страны, так же как ограничены сейчас расчеты в долларах. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, сфера криптовалюты нуждается в аккуратном регулировании, «с тем чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию [блокчейн]».

4 сентября Банк России выступил с комментарием, в котором назвал допуск криптовалют к обращению и торгам преждевременным, поскольку большинство операций совершаются вне правового поля. В конце августа за ограничения в сфере криптовалюты выступил и замглавы Минфина Алексей Моисеев, который предложил допускать до сделок с биткоинами лишь квалифицированных инвесторов.