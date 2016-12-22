США подготовили для Совбеза ООН проект новых санкций против КНДР

Соединенные Штаты подготовили проект резолюции о новых санкциях в отношении Северной Кореи для голосования в Совете Безопасности ООН, сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.

В нем, в частности, предлагается ввести нефтяное эмбарго в отношении Пхеньяна, запретить экспорт текстильной продукции и наем северокорейских рабочих. Также в документе предлагается ввести персональные санкции в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына: запретить ему поездки за пределы страны и заморозить его активы.

Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон рассчитывает на голосование по американскому проекту резолюции Совбезом ООН в понедельник, 11 сентября. Однако постпред России в организации Василий Небензя заявил, что это «несколько преждевременно», добавляет агентство.

​Reuters также подчеркивает, что до сих пор остается неясной позиция Китая относительно данного проекта резолюции. Резолюция должна быть принята девятью голосами «за», включая пятерых постоянных членов СБ ООН — США, Великобританию, Францию, Россию и Китай.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, комментируя проблему вокруг КНДР, призвал «не поддаваться эмоциям» и «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и политическим давлением.