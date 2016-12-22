США подготовили для Совбеза ООН проект новых санкций против КНДР

Соединенные Штаты подготовили проект резолюции о новых санкциях в отношении Северной Кореи для голосования в Совете Безопасности ООН, сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.
В нем, в частности, предлагается ввести нефтяное эмбарго в отношении Пхеньяна, запретить экспорт текстильной продукции и наем северокорейских рабочих. Также в документе предлагается ввести персональные санкции в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына: запретить ему поездки за пределы страны и заморозить его активы.
Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон рассчитывает на голосование по американскому проекту резолюции Совбезом ООН в понедельник, 11 сентября. Однако постпред России в организации Василий Небензя заявил, что это «несколько преждевременно», добавляет агентство.
Reuters также подчеркивает, что до сих пор остается неясной позиция Китая относительно данного проекта резолюции. Резолюция должна быть принята девятью голосами «за», включая пятерых постоянных членов СБ ООН — США, Великобританию, Францию, Россию и Китай.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин, комментируя проблему вокруг КНДР, призвал «не поддаваться эмоциям» и «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и политическим давлением.