Сенатор назвала программы Касперского «угрозой» для нацбезопасности США

Сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин назвала программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» «угрозой» для национальной безопасности США. Об этом она заявила в своей статье, опубликованной на сайте The New York Times.

«Кремль вмешался в наши президентские выборы, ведет кибервойну против наших союзников по НАТО и ищет возможности использовать подобную тактику против демократии во всем мире», — считает Шахин. «Почему тогда федеральные агентства, правительства штатов, власти США и миллионы американцев неосознанно приглашают эту угрозу в свои кибер-сети и безопасные пространства?» — возмутилась она.

Сенатор добавила, что в настоящий момент она готовит законопроект, который поддерживают Демократическая и Республиканская партии США. Законопроект запрещает правительству пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского», уточнила Шахин.

В августе ​советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс призвал американских пользователей отказаться от установки программ «Лаборатории Касперского». Он отмечал, что от их использования необходимо отказаться органам власти на уровне штатов, в учреждениях местного самоуправления, в частном бизнесе, а также в личных целях.

В середине июля Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция была одобрена для использования государственными структурами в США. Представитель агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA) пояснял, что такое решение приняли после «тщательного изучения» ситуации.

В Кремле это решение назвали «политизированным». До этого министр связи Николай Никифоров заявлял, что Москва может разработать ответные меры на запрет продуктов «Лаборатории Касперского» в США.