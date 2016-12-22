«Росгосстрах» возглавил управляющий директор компании Николаус Фрай

Генеральным директором «Росгосстраха» назначен главный управляющий директор компании Николаус Фрай. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Избрать генеральным директором ПАО СК «Росгосстрах» Фрая Николауса Хайнриха», — указывается в сообщении. К своим обязанностям на новой должности Фрай приступит 5 сентября. До него в течение четырех лет компанию возглавлял Дмитрий Маркаров, проработавший в «Росгосстрахе» 14 лет.

С 2014 года Фрай работал генеральным директором российского подразделения международной страховой группы Allianz. Он также занимал руководящие посты в консалтинговой компании McKinsey & Company, компании по разработке программного обеспечения Acturis Ltd и страховой компании Willis International Holdings.

Ранее, 25 августа, гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров прокомментировал сообщения о возвращении экс-президента компании Данила Хачатурова. В разговоре с РБК Маркаров заявил, что все кадровые изменения в последние три месяца проводятся «в соответствии с антикризисной стратегией, разработанной и реализуемой в компании под управлением топ-менеджмента в лице генерального директора и главного управляющего директора Николауса Фрая».

Банк «ФК Открытие» в конце марта текущего года увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Банк увеличил долю в ходе сделки РЕПО. Таким образом, акции страховой компании были заложены по кредиту, полученному «Росгосстрахом» от «ФК Открытие».

В июне текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала разрешение приобрести 75% Росгосстрах Банка для «ФК Открытие». В августе текущего года ФАС одобрила сделку по приобретению компанией «Открытие-Информ» долей в компаниях «РГС Холдинг» и «РГС Активы». Также ФАС разрешил «ФК Открытие» определять условия ведения предпринимательской деятельности «Росгосстраха».