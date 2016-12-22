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Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ядерным испытанием КНДР
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Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ядерным испытанием КНДР
Политика, 21:05
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Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ядерным испытанием КНДР

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ призвал международное сообщество «не поддаваться эмоциям» в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер высказался за то, чтобы мировое сообщество «действовало спокойно и взвешенно», поскольку урегулирования ядерной, а также других проблем Корейского полуострова «можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами».

В ходе разговора Путин и Абэ осудили действия КНДР. Стороны подчеркнули, что новое ядерное испытание «подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права», а также «создает реальную угрозу региональному миру и стабильности».

Лидеры стран условились продолжить диалог по этому вопросу во время встречи 7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на саммите БРИКС договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова.

​​Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

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За несколько часов до того, как Пхеньян объявил об ядерном испытании, сейсмические станции разных стран зафиксировали на территории Северной Кореи мощные подземные толчки. Они оценили магнитуду землетрясений в диапазоне от 5,6 до 6,4. Власти Японии и Южной Кореи связали землетрясения с испытанием боеголовки.

Теги: Владимир Путин , КНДР , Синдзо Абэ
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