Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ядерным испытанием КНДР

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ призвал международное сообщество «не поддаваться эмоциям» в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер высказался за то, чтобы мировое сообщество «действовало спокойно и взвешенно», поскольку урегулирования ядерной, а также других проблем Корейского полуострова «можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами».

В ходе разговора Путин и Абэ осудили действия КНДР. Стороны подчеркнули, что новое ядерное испытание «подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права», а также «создает реальную угрозу региональному миру и стабильности».

Лидеры стран условились продолжить диалог по этому вопросу во время встречи 7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на саммите БРИКС договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова.

​​Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

За несколько часов до того, как Пхеньян объявил об ядерном испытании, сейсмические станции разных стран зафиксировали на территории Северной Кореи мощные подземные толчки. Они оценили магнитуду землетрясений в диапазоне от 5,6 до 6,4. Власти Японии и Южной Кореи связали землетрясения с испытанием боеголовки.