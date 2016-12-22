В Кремле выразили обеспокоенность сообщениями о событиях в Мьянме

Трамп ответил на вопрос о возможности применения военной силы против КНДР

Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

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Сборная России по футболу одержала крупную победу в товарищеском матче

«Роснефть» и CEFC договорились о сотрудничестве по добыче нефти в Сибири

Кремль назвал обыски в консульстве в США «подрывом международного права»

Ликвидация последствий «Харви» обойдется на треть дороже «Катрины»

Путин и Си Цзиньпин договорились придерживаться цели денуклеаризации КНДР

В Волгоградской области автобус опрокинулся в кювет

В представительстве ЕС назвали срок нового транша на €600 млн Украине

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Гидрометцентр заявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве

В центре Москвы у посольства Мьянмы состоялась акция протеста мусульман

Глава Минфина США призвал «экономически отрезать» КНДР от мира

Льюис Хэмилтон впервые в сезоне возглавил общий зачет «Формулы-1»

МИД заявил о поисках взрывчатки в российских диппредставительствах в США

В здание посольства Мьянмы в Джакарте бросили «коктейль Молотова»

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СК возбудил дело по факту убийства подростка в Краснодарском крае

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Дональд Трамп отреагировал на испытание водородной бомбы Северной Кореей

В Белграде трое человек на Bentley протаранили кортеж президента Сербии

В Южной Корее McDonald’s приостановил продажу пулькоги-бургеров

Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве

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СМИ узнали о планах Мэй одобрить выплату £50 млрд за выход из ЕС