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Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР
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Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР
Политика, 19:54
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Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ужесточение санкций Евросоюза в отношении КНДР. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

По мнению Макрона и Меркель, «в дополнение к мерам со стороны Совета Безопасности ООН нужны еще действия Европейского союза». Лидеры стран «решительно осуждают» действия КНДР, последняя «провокация диктатора в Пхеньяне достигла нового измерения», подчеркивается в сообщении.

Меркель и Макрон отметили, что Северная Корея нарушила международное право, в связи с чем мировое сообщество «должно отреагировать на очередную эскалацию».

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенным для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

За несколько часов до этого заявления сейсмические станции разных стран зафиксировали на территории Северной Кореи подземные толчки. Магнитуду землетрясений они оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4. Ученые заявляли, что очаг этих толчков находился на поверхности земли. В Японии и Южной Корее землетрясения связали с ядерными испытаниями Пхеньяна.

Накануне Пхеньян сообщил о создании собственной водородной бомбы.

В ходе переговоров на саммите БРИКС президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги: санкции , КНДР , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон
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