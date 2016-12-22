Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ужесточение санкций Евросоюза в отношении КНДР. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
По мнению Макрона и Меркель, «в дополнение к мерам со стороны Совета Безопасности ООН нужны еще действия Европейского союза». Лидеры стран «решительно осуждают» действия КНДР, последняя «провокация диктатора в Пхеньяне достигла нового измерения», подчеркивается в сообщении.
Меркель и Макрон отметили, что Северная Корея нарушила международное право, в связи с чем мировое сообщество «должно отреагировать на очередную эскалацию».
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенным для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
За несколько часов до этого заявления сейсмические станции разных стран зафиксировали на территории Северной Кореи подземные толчки. Магнитуду землетрясений они оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4. Ученые заявляли, что очаг этих толчков находился на поверхности земли. В Японии и Южной Корее землетрясения связали с ядерными испытаниями Пхеньяна.
Накануне Пхеньян сообщил о создании собственной водородной бомбы.
В ходе переговоров на саммите БРИКС президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова.