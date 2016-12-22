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Захарова назвала «фейком» просьбу российских дипломатов об убежище в США
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Захарова назвала «фейком» просьбу российских дипломатов об убежище в США
Война санкций, 23:46
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Захарова назвала «фейком» просьбу российских дипломатов об убежище в США

Сведения о просьбе российских дипломатов о политическом убежище в США являются «фейком», заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в соцсети Захарова заявила, что сотрудники ФБР начали обыски в российском Генконсульстве в Сан-Франциско и отметила, что российский МИД будет публиковать «фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии». Также она добавила, что «для отвлечения внимания» от «правового беспредела», который, по ее мнению, осуществляют американские спецслужбы, «запущен фейк» о том, что работники российского диппредставительства в Сан-Франциско попросили политическое убежище в США.

Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России
Политика

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о планах американских властей провести обыск в российских диппредставительствах в США, в частности, в закрывающемся со 2 сентября Генконсульстве России в Сан-Франциско. Также российское внешнеполитическое ведомство назвало планы провести обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвало посланника США в связи с подготовкой к этой акции. Вечером 2 сентября в российском торгпредстве в Вашингтоне был проведен обыск.

Госдепартамент США 31 августа объявил о закрытии российских диппредставительств в трех американских городах — в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Сроком прекращения их деятельности американские власти назвали 2 сентября. В Госдепартаменте объяснили, что так американские власти «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России».

Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, решение о закрытии российских диппредставительств принял лично президент США Дональд Трамп. Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров назвал эти меры ударом «не только по Российской Федерации, но и по американским простым гражданам». Само Генконсульство объявило о своем закрытии 1 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал «отреагировать» на действия американских властей.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.


 

Теги: МИД , политическое убежище , Мария Захарова
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