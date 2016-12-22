Захарова назвала «фейком» просьбу российских дипломатов об убежище в США

Сведения о просьбе российских дипломатов о политическом убежище в США являются «фейком», заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На своей странице в соцсети Захарова заявила, что сотрудники ФБР начали обыски в российском Генконсульстве в Сан-Франциско и отметила, что российский МИД будет публиковать «фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии». Также она добавила, что «для отвлечения внимания» от «правового беспредела», который, по ее мнению, осуществляют американские спецслужбы, «запущен фейк» о том, что работники российского диппредставительства в Сан-Франциско попросили политическое убежище в США.
Ранее сообщалось, что МИД России заявил о планах американских властей провести обыск в российских диппредставительствах в США, в частности, в закрывающемся со 2 сентября Генконсульстве России в Сан-Франциско. Также российское внешнеполитическое ведомство назвало планы провести обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвало посланника США в связи с подготовкой к этой акции. Вечером 2 сентября в российском торгпредстве в Вашингтоне был проведен обыск.
Госдепартамент США 31 августа объявил о закрытии российских диппредставительств в трех американских городах — в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Сроком прекращения их деятельности американские власти назвали 2 сентября. В Госдепартаменте объяснили, что так американские власти «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России».
Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, решение о закрытии российских диппредставительств принял лично президент США Дональд Трамп. Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров назвал эти меры ударом «не только по Российской Федерации, но и по американским простым гражданам». Само Генконсульство объявило о своем закрытии 1 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал «отреагировать» на действия американских властей.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.