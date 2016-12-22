Захарова назвала «фейком» просьбу российских дипломатов об убежище в США

Сведения о просьбе российских дипломатов о политическом убежище в США являются «фейком», заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в соцсети Захарова заявила, что сотрудники ФБР начали обыски в российском Генконсульстве в Сан-Франциско и отметила, что российский МИД будет публиковать «фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии». Также она добавила, что «для отвлечения внимания» от «правового беспредела», который, по ее мнению, осуществляют американские спецслужбы, «запущен фейк» о том, что работники российского диппредставительства в Сан-Франциско попросили политическое убежище в США.

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о планах американских властей провести обыск в российских диппредставительствах в США, в частности, в закрывающемся со 2 сентября Генконсульстве России в Сан-Франциско. Также российское внешнеполитическое ведомство назвало планы провести обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвало посланника США в связи с подготовкой к этой акции. Вечером 2 сентября в российском торгпредстве в Вашингтоне был проведен обыск.

Госдепартамент США 31 августа объявил о закрытии российских диппредставительств в трех американских городах — в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Сроком прекращения их деятельности американские власти назвали 2 сентября. В Госдепартаменте объяснили, что так американские власти «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России».

Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, решение о закрытии российских диппредставительств принял лично президент США Дональд Трамп. Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров назвал эти меры ударом «не только по Российской Федерации, но и по американским простым гражданам». Само Генконсульство объявило о своем закрытии 1 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал «отреагировать» на действия американских властей.