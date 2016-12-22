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Сыгравший Гэндальфа актер выступил в защиту Кирилла Серебренникова
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Сыгравший Гэндальфа актер выступил в защиту Кирилла Серебренникова
Дело Серебренникова, 17:44
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Сыгравший Гэндальфа актер выступил в защиту Кирилла Серебренникова

Британский актер Иэн МакКеллен (Ian Murray McKellen), который исполнил роль Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», от лица артистического сообщества Великобритании призвал поддержать российского режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Это следует из направленного 1 сентября в театр «Гоголь-центр» письма от имени актера, которое есть в распоряжении РБК.

Обвинение Серебренникова в организации хищения госсубсии он назвал «невероятным», подчеркнув, что режиссер «не мог совершить то, что способно подорвать успех» театра. «Я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту», — заявил артист.

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МакКеллен добавил, что от всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призывает всех, кто может это сделать, поддержать Кирилла Серебренникова. Также он попросил дать режиссеру возможность продолжить его «жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом «Гоголь-центре».

По словам МакКеллена, из множества мест, которые он посетил (в 2016 году он приезжал в Россию), его больше всех впечатлил московский театр «Гоголь-центр». Работы этого театра и «витающую в его стенах атмосферу» актер считает «образцовыми для подлинного театра». «Чувствовалось, что репутация «Гоголь-центра» служит престижу тех, кто его основал и поддерживает», — говорится в обращении актера.

Ранее польское движение «Независимая культура» в открытом письме, поступившем в РБК, назвало «абсурдным» и «политически мотивированным актом репрессий» арест Кирилла Серебренникова. Обращение подписали 60 деятелей польской культуры, среди которых кинорежиссер Агнешка Холланд, театральный режиссер Гжегож Яжина, писатели Ольга Токарчук, Миколай Гринберг и Зигмунт Милошевски, драматург Павел Демирски.

В письме говорится, что до сих пор никто не предоставил «достоверных доказательств», которые подтвердили бы инкриминируемое ему обвинение в хищении государственных средств.

Они призвали российские органы правопорядка освободить режиссера и провести «честное и непредвзятое расследование».

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали Кирилла Серебренникова 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма. Его обвинили в организации хищения 68 млн руб. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Речь идет о выделенных государством в 2011–2014 годах деньгах на реализацию культурного проекта «Платформа». Суд поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссер свою вину не признал.

Ранее иностранные деятели культуры подписали петицию на сайте Change.org в поддержку Серебренникова. Обеспокоенность ситуацией с российским режиссером выразило МИД Франции, а Европейская киноакадемия призвала «немедленно» освободить его.

Теги: Великобритания , Кирилл Серебренников , Ian McKellen , Иэн МакКелен
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