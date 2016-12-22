СМИ опубликовали видео ударов российских вертолетов Ми-28Н по боевикам

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ударов российских ВКС по боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России организация). По боевикам, оказавшимся в «котле», наносят удары российские вертолеты Ми-28Н.

Кадры были сняты с земли, с передовых позиций сирийской армии. Ми-28Н «Ночной охотник» помогает им в продвижении, атакуя боевиков с помощью ракет.

Также на видео запечатлено продвижение войск Асада, обстрел боевиков из крупнокалиберной винтовки и миномета.

Ми-28 совершил первый полет в 1996 году, к 2006 году была разработана его более современная модификация — Ми-28Н «Ночной охотник». Министерство обороны официально приняло его на вооружение в 2013 году, хотя первые его образцы начали поступать в войска с начала 2010-х годов. Помимо России эти вертолеты состоят на вооружении в Ираке и Алжире. В иракской армии они также применялись в боях против боевиков ИГ и в битве за Мосул.

Минобороны 27 августа отчиталось о разгроме группировки ИГ в районе Ганем-Али в долине реки Евфрат. Как заявили российские военные, именно там находились наиболее боеспособные подразделения группировки в Сирии. Позднее стало известно, что боевики ИГ начали перегруппировку в районе города Дейр-эз-Зор, где остается последний крупный очаг влияния этой группировки в стране.