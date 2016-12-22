Глава штаба Навального заявил о закрытии дела против него в Красноярске

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил о закрытии «самого смешного уголовного дела» президентской кампании — о создании им вирусов и нарушении авторских прав. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В Красноярске закрыто самое смешное из уголовных дел этой кампании — дело о моем «хакерстве», сообщил он.
Координатор штаба Навального также сообщил РБК, что полиция Красноярска вернула компьютерную технику, которую изъяли из местного штаба Навального 12 июля.
«Я тогда еще говорил, что никакого дела не будет. Просто это способ нанести нам ущерб и боль. Так оно и оказалось. Сегодня наконец-то эту следственную проверку прекратили и все нам вернули», — сказал он.
По словам Волкова, другому координатору штаба Навального в Красноярске Руслану Руденко в полиции вручили постановление о прекращении проверки. «Формально [изымая технику] они [полицейские] действовали в рамках закона. Каждый раз в таких ситуациях мы пишем заявление и требуем провести проверку о злоупотреблении должностными полномочиями. Но, естественно, все эти заявления сразу отправляются в корзину», — заключил он.
Правоохранительные органы Красноярска заподозрили Леонида Волкова в создании вирусов и нарушении авторских прав в июле. Силовики изъяли всю технику из красноярского предвыборного штаба Навального.
По словам Волкова, технику изымали по делу в отношении него по признакам преступления по ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав (плагиата) и ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
В беседе с РБК Волков пояснил, что ст. 146 и 273 УК РФ предъявили, чтобы обосновать изъятие техники. «Есть команда — уничтожать штабы Навального, а дальше кто во что горазд... О нарушении авторских прав, конечно, речи не идет», — подчеркнул он.