ИГ планировало в Москве взрыв «кисы» и нападение с топором

Болельщика арестовали за пиротехнику на матче чемпионата России в Москве

Курс евро на 2 сентября

EUR ЦБ: 69 (-0,62)

Курс доллара на 2 сентября

USD ЦБ: 58,06 (-0,49)

Песков прокомментировал идею поиска соперниц для Путина

Минприроды попросило проверить вырубку леса в Сочинском заповеднике

В «Роснефти» заявили о конфликте интересов в Минэнерго из-за «Башнефти»

Лавров пообещал отреагировать на закрытие консульства в Сан-Франциско

Глава штаба Навального заявил о закрытии дела против него в Красноярске

У «Абрау-Дюрсо» появился партнер из окружения Геннадия Тимченко

Сход селей блокировал сотни туристов в Кабардино-Балкарии

В странах ЕС запретили продавать мощные пылесосы

Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге

«Ростех» решил в десять раз увеличить объем добычи изумрудов

Президент «Локомотива» рассказал о переговорах по переходу Артема Дзюбы

Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты

Тест: что вы знаете об осенних московских пробках

Топ-менеджер «Роснефти» выступил свидетелем обвинения по делу Улюкаева

Goldman Sachs рассказал о перспективах создания «умной» экономики в Китае

КНДР заявила о намерении продолжить ракетные испытания

Вкалывают роботы: какие угрозы несет развитие искусственного интеллекта

Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке дефицита бюджета

Минобороны сообщило о 8 вылетах самолетов ПВО на перехват целей у границ

Собчак ответила на статью о планах Кремля сделать ее соперницей Путина

Лавров сравнил политику США с «индивидуальным брейк-дансом»

СК проверит полицейских из-за избиения подростка на митинге Навального

Машину главы Эльбруса унесло селевым потоком в Кабардино-Балкарии

Евгений Ляшенко: открытое письмо гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву

В Москве руководство банка признали виновными в хищении 457 млн руб.

Сборная Голландии по футболу потерпела самое крупное поражение за 55 лет